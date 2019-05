Non risponde a nessuno, Simone Inzaghi. Come riporta il Messaggero, un po' per 'vendicarsi' dalle critiche subite, un po' per non dover parlare del suo futuro. Per il momento Inzaghi tace, la Lazio ha deciso di assecondare questo momento di riflessione. E l'ansia del popolo biancoceleste cresce: Lotito vorrebbe avere le idee chiare prima di domenica, dell'ultima di campionato.



LA SCELTA DI INZAGHI - Il Milan preme su Inzaghi, a Milanello sarà rivoluzione. Leonardo potrebbe andare via, Inzaghi ha già detto di no, declinando cortesemente, al progetto Atalanta. Inzaghi aspetta, non per forza la Juventus, ha bisogno di pensare. Entro due giorni potrebbe esserci un primo incontro con la società. C'è anche chi teme che possa dimettersi: Lotito è contrario, pensa ci siano le basi per continuare ancora. I rumors hanno rafforzato l'immagine di Inzaghi, la Coppa Italia è stata un toccasana. La Lazio ha l'offerta pronta: triennale a quasi 2,5 milioni l'anno. Garanzie di mercato, staff medico, questi i nodi da sciogliere e gli spunti di riflessione per Inzaghi.