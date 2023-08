Il gesto di questa settimana è inevitabilmente il silenzio dialla fine di. Non si sta nemmeno qui a discutere se il rigore ci fosse o no (c’era, era macroscopico), ma ci si vuole soffermare sulladavanti alla telecamera. E’ stato detto e scritto in queste ore:. E’ proprio così. Una smorfia, un sopracciglio che si alza, la linea della bocca leggermente piegata. La faccia di Thiago era un’enciclopedia di risposte.Sappiamo bene che il silenzio, forse la più sottovalutata. Da Bob Dylan - “The sound of silence” - a Lucio Battisti - “Nel tuo silenzio anche un sorriso può fare rumore” - in tanti ci hanno spiegato come e quanto il silenzio sia uno strumento di lotta, sia essa civile o sentimentale. Non sappiamo se Thiago è stato consigliato o se invece ha scelto di sua sponte di presentarsi così alle telecamere, ma. Del resto: non era solo arrabbiato, più di ogni altra cosa era indignato. E l’indignazione - più che con le parole a gettone che usano gli allenatori nel dopo-partita - si manifesta anche semplicemente con a muso duro, con un’espressione di muta cera, come quella sfoderata da Thiago.il rigore non assegnato al Bologna resterà a modello nella galleria degli orrori, ma siamo convinti che. Non sarà facile dimenticarla, non sarà semplice trovare qualche allenatore che - al netto degli sfoghi, delle urla, delle parole più o meno legittime - sappia trovareUn unico errore ci permettiamo di segnalare a Thiago., semplicemente starsene lì a lasciare che la sua faccia racconti ciò che è sotto gli occhi di tutti. Mutismo e rassegnazione, si diceva un tempo. Forse qualcosa di più, nel caso di Thiago. Mutismo e indignazione. Per quello che è successo, per come è successo. Per quello che è stato negato, ed era lì, sotto gli occhi di tutti.