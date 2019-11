STATEMENT



Napoli’s intention to withhold player salaries is without valid grounds and is being contested collectively.



Il casofa rumore, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ne è arrivata la dimostrazione in mattinata, con un messaggio del FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, che su Twitter ha pubblicato un comunicato ufficiale, prendendo posizione sulla vicenda Napoli.Ecco il messaggio integrale, duro contro la società di Aurelio, reo di aver prima deciso il ritiro per i suoi giocatori e poi di aver multato gli stessi:. FIFPro e Assocalciatori lavoreranno insieme per garantire che i calciatori. Riteniamo che la decisione del Napoli di vietare ai giocatori di tornare a casa dalle proprie famiglie, dopo il match con il Salisburgo, fosse ingiustificata. Come ogni altro dipendente,, soprattutto in considerazione del calendario di impegni già molto folto che obbliga molti giocatori a stare fuori di casa e lontani dai propri familiari per lunghi periodi.I giocatori del Napoli non possono essere soggetti a decisioni arbitrarie di una società delusa quando il risultato di una partita è stato insoddisfacente. Supporteremo Carlo Ancelotti e i giocatori del Napoli in questo periodo complicato. FIFPro e Assocalciatori lavoreranno insieme per garantire che i calciatori non subiscano ulteriori abusi e intimidazioni".