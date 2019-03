In attesa della semifinale di ritorno in Coppa Italia del prossimo 24 aprile a Bergamo, tengono ancora banco gli scontri tra la polizia e i tifosi dell'Atalanta a Firenze dello scorso 27 febbraio. Ieri il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori ha consegnato una lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Non è ancora sorta la verità. I tifosi hanno denunciato di essere stati oggetto di violenze da parte di agenti della Polizia di Stato, senza alcun apparente motivo. Secondo tale versione, erano già sui pullman quando gli agenti sarebbero saliti e, deliberatamente, li avrebbero picchiati con i manganelli per poi insultarli minacciarli una volta scesi, con tanto di calci e pugni. Se la loro versione corrispondesse alla verità si tratterebbe di un episodio gravissimo. Non è in discussione la fiducia verso le Forze dell’Ordine, ma se c’è stata deliberata violenza ai danni dei tifosi mi aspetto che i responsabili vengano identificati e puniti. Gli atalantini hanno dato prova di grande maturità nei confronti del pubblico della Fiorentina e delle Forze dell’Ordine. Le chiedo quindi, a nome di tutta la comunità bergamasca, di chiarire cosa sia effettivamente accaduto quella notte e di provvedere di conseguenza".



Questa la replica di Salvini: "Gli approfondimenti sono in corso, da cittadino e ministro attendo scrupolosamente. Non spetta a me dare giudizi prima del tempo".