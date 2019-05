Aurelio De Laurentiis commenta senza peli sulla lingua la legge sugli stadi del 2013, firmata anche da Dario Nardella, allora parlamentare e oggi sindaco di Firenze.

Il presidente del Napoli ha dichiarato nel corso di un forum sul calcio al Corriere dello Sport: "La prima legge sugli stadi fu ideata da un uomo di Berlusconi per aiutare i club, non solo di calcio, parlando di attività immobiliare per l'equilibrio della costruzione e del club. Accade che in quel momento un deficiente totale, che è il sindaco Nardella, per dare fastidio a Lotito fece dei cambi sulla legge che così è diventata inapplicabile".



A sua volta il sindaco di Firenze, Dario Nardella spiega in una nota ufficiale: "Ho già dato immediato e ampio mandato ai miei avvocati per tutelarmi in tutte le sedi che saranno ritenute opportune".