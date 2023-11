Lasta vivendo ore difficili a causa delle alluvioni che hanno colpito la regione nelle zone di Prato, Pistoia, del Valdarno inferiore e dell'area metropolitana di. Durante la conferenza stampa di oggi presso la sala stampa della Protezione Civile del capoluogo toscano, il sindacoha fatto il punto sulle criticità che si stano manifestando e che si manifesteranno da qui a domenica, quando al Franchi si giocherà- "L'Arno è sotto controllo da questa mattina - ha detto Nardella - sento di dire anche il reticolo fluviale collegato.. Stiamo cercando di ripristinare le situazioni nei territori colpiti e ringraziamo la protezione civile per il lavoro che sta svolgendo".- "Ad oggi- ha affermato il primo cittadino - ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma. Purtroppo le previsioni non sembrano buone".- Niente calcio dilettantistico e giovanile inper questo weekend. La decisione, dettata dalle difficoltà di svolgimento per il maltempo, è stata comunicata dal Consiglio di., che "[...] ritiene doveroso ed opportuno sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana. Il Consiglio di Presidenza ha altresì deliberato che tutte le gare che si sarebbero dovute disputare in questo fine settimana (compresi i posticipi del Lunedì), verranno recuperate durante la pausa natalizia nel weekend del 23 e 24 dicembre p.v., ultima data utile prima dell’inizio del girone di ritorno dei campionati".