Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato di essere “preoccupato, come tutti” per la situazione societaria del Milan, “speriamo che tutto si risolva a breve”, ha spiegato a margine della presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune per celebrare il calcio, la Milano Calcio City. Il Milan “è una squadra di grande tradizione, nonostante la mia fede interista sono contento se va bene. Il successo delle squadre è un successo delle città anche da un punto di vista economico. Ritorno di Maldini? Adesso il Milan deve pensare a risolvere l’assetto proprietario. Io stimo molto Paolo e mi auguro che possa avere un ruolo”.