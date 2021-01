Mentre nel resto del mondo le conseguenze causate dale le relative misure di restrizione continuano a farsi sentire in maniera importante sulle persone e sull’economia delle diverse nazioni, dallaarrivano notizie che vanno in controtendenza, e infondono una nuova speranza per un ritorno alla normalità sempre più alla portata.. Ovviamente bisogna tenere in considerazione il fatto che la battaglia contro il Covid-19 non è vinta e di conseguenza dovranno essere mantenute le precauzioni per quanto riguarda i posti a sedere e la relativa distanza di sicurezza tra i tavoli e tra i consumatori, però al tempo stesso sono misure importanti per tutti i lavoratori.un numero così basso non si registrava addirittura dal 29 ottobre 2020. Questi dati, sommati alla campagna di somministrazione delhanno permesso all’amministrazione di Mosca di poter concedere “quasi” un ritorno alla normalità, in modo da poter aiutare tutte quelle attività rimaste a lungo chiuse e provate dal punto di vista economico. Soltanto cinema, musei e teatri dovranno continuare ad operare al 50% della loro possibilità.Per quanto riguarda le aziende invece,, a testimonianza che è comunque possibile tornare ad avere un’attività lavorativa molto simile a quella che noi tutti ricordiamo prima dell’arrivo del coronavirus. Al momento soltanto le università dovranno mantenere la didattica a distanza fino al 6 febbraio.