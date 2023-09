Stefano Bandecchi vuole rientrare nel calcio. Dopo aver dovuto lasciare la Ternana a Pharmaguida per risolvere un conflitto d'interessi in seguito alla sua elezione a sindaco di Terni, ora ha annunciato di voler acquistare la Reggina, che ripartirà dalla Serie D: "Con l'Università Niccolò Cusano tenteremo di rilevare il 50% della società, con l'altra metà disponibile per una cordata di imprenditori. L'obiettivo è traghettare la nuova Reggina in Serie C e poi lasceremmo perché non è il calcio il nostro core business".