L'Atalanta a San Siro in Champions? Per Giuseppe Sala è sì. A margine della presentazione di una mostra a Palazzo Reale, il sindaco di Milano spiega: "Io la vedo con molto favore, poi devono decidere le due squadre di Milano e mi sembra che stiano trovando un po' di consenso. Mi sembra un'operazione giusta, anche simpatica, l'Atalanta è un bel team e il mio sostegno ce l'hanno. Se l'Atalanta gioca a San Siro prometto che la prima partita andrò a vederla".



PROGETTO NUOVO STADIO - Sala parla poi anche della vicenda San Siro e del progetto di Inter e Milan per un nuovo impianto: "Non ci sono novità. Da quello che so ancora non è stato depositato il file del progetto quindi aspettiamo".