Il sindaco Sala: "Ipotesi maxi schermo a San Siro per PSG-Inter"

Getty Images

Con tutta probabilità il 31 maggio allo stadio di San Siro sarà allestito un, finale diche si svolgerà all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera.Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto in diretta a Rtl 102.5, spiega: ", non è ancora una notizia ufficiale maper garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla".

Sala, noto tifoso interista, non sa ancora se sarà a Monaco per la finale fra i nerazzurri e il club campione di Francia: "E' in corso una trattativa delicata con la mia compagna, che il giorno dopo compie gli anni".