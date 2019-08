Presente a San Siro per Inter-Lecce, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato a Telelombardia: "L’Inter aveva bisogno di un top player e Lukaku lo è perché è abituato a giocare ad alti livelli. Credo che non sia finita la nostra campagna acquisti, mi aspetto ancora qualche sorpresa prima della fine del mercato ma questa Inter è già un’ottima squadra. Difficile dare consigli a Icardi, credo che il problema sia nato ormai tempo fa ma se davvero, come sembra, vuole rimanere che faccia un passo chiaro anche verso i tifosi. Ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore ma ora ho molta fiducia in Lukaku. Conte è un grandissimo professionista e anche Marotta, sono molto fiducioso".