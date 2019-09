Continua a tener banco la questione stadio a Milano. Giovedì, infatti, è in programma la presentazione ufficiale dei progetti per la realizzazione del 'nuovo San Siro', anche se qualche indizio inizia ad emergere. Intervenuto a margine della conferenza stampa per le celebrazioni degli 80 anni dell'Ospedale Niguarda di Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato: "Secondo me è sbagliato dire 'facciamo un nuovo stadio ma lasciamo lì San Siro'. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto, con le luci, le attenzioni e la visibilità su un altro stadio, a cento metri. Non è possibile. Ribadisco che la prima soluzione è lavorare su San Siro, ma non posso non ascoltare le squadre. Lavoro tra i club e il Consiglio Comunale? Mi fa piacere, avremo trasparenza con la cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi delicati, ma devono decidere le squadre".