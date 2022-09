Il Sion non ci sta e difende a spada tratta il nuovo acquisto Mario Balotelli, finito nell’occhio del ciclone per colpa di un video diventato virale. Il filmato vede l’attaccante barcollante fuori da un locale. Il club svizzero non ha perso tempo per correre in aiuto del suo 45: "Siamo contenti delle prestazioni della squadra dall’arrivo di Balotelli. Il Sion si rammarica che che il video abbia assunto proporzioni inutili e sproporzionate che danneggiano l’immagine del nostro attaccante".