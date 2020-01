Il Siviglia piomba su Piatek. Contatti intensi tra il club andaluso e gli agenti dell'attaccante polacco che può lasciare il Milan in questa sessione di mercato invernale. Il ds Monchi stima l'ex Genoa e vorrebbe portarlo nella Liga, ma la prima proposta non ha entusiasmato il Diavolo. Su Piatek restano in corsa sia l'Aston Villa che il Tottenham.