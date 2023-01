Con le vittorie di Real Sociedad e Siviglia si è chiusa in Spagna la prima notte degli ottavi di Coppa del Re. Il club basco ha superato di misura in casa il Maiorca (decisivo il gol al 5' di Navarro), successo a domicilio invece degli andalusi di Sampaoli, penultimi in Liga: Rakitic, ad inizio ripresa, ha messo ko il Deportivo Alaves. Domani sarà il turno anche di Valencia e Atletico Madrid.



Real Sociedad-Maiorca 1-0

Deportivo Alaves-Siviglia 0-1