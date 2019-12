Da alcune settimane il Siviglia è tornato alla carica per Armando Izzo, giocatore che era già stato seguito dal club spagnolo la scorsa estate, prima che il presidente del Torino, Urbano Cairo, blindasse il difensore rinnovandogli il contratto. Anche nel mercato di gennaio Izzo dovrebbe essere confermato alla corte di Walter Mazzarri: dell'eventuale cessione del numero 5 se ne riparlerà in estate.



Senza la qualificazione a una coppa europea sarà infatti molto difficile per il Torino trattenere Izzo e, considerato l'andamento del Torino in questo campionato, è difficile pensare che la squadra granata possa terminare il campionato nelle prime sei o sette posizioni.