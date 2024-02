Il sogno Champions che unisce un Paese: ecco perché impazza la scommessa 'Garibaldi'

Da Sud a Nord, toccando ogni parte d'Italia fino alle province più in alto. E' la lotta per il quarto posto Champions che vede immischiate almeno sei squadre di tutto lo Stivale, e allo stesso modo la serie di scommesse che impazza tra gli appassionati della Serie A in ogni agenzia. Per questo la chiamano “Garibaldi”, perché come lui e i suoi Mille coinvolge tutta la penisola. Anche perché, secondo i bookmaker, non c'è una vera favorita per questo quarto posto. L'Atalanta comanda nelle quote con un leggero vantaggio, a 2, ma chi non si giocherebbe la Roma di De Rossi a 3,50? C'è poi il Napoli, che di bis scudetto non può più parlare, ma di conferma in top 4 sì, a 3,75. Questo è il terzetto che piace più a quotisti e appassionati, ma ce n'è un altro che insegue poco dopo. Il Bologna da sogno di Thiago Motta è lì, anche dopo qualche frenata di troppo a gennaio, e il sogno Champions lo vede a 11. La Fiorentina di Italiano si gioca a 9, mentre la rimonta firmata Lazio, al momento la più lontana dal quarto posto, è proposta a 10.