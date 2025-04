Il sogno della Virtus Entella è quasi realtà: a un passo dalla B dopo 4 anni, un viaggio tra Liguria e giovani. Gallo a CM: "Manca ancora un pochino"

Due punti, solo due punti, alla realizzazione di un sogno. Quando mancano tre partite alla fine del campionato, la Virtus Entella di Fabio Gallo ha portato a 8 i propri punti di vantaggio sulla Ternana seconda in classifica, sconfitta oggi al Liberati dal Carpi: i liguri invece hanno vinto 2-0 a Campobasso con i gol di Di Noia e Corbari e ora la promozione diretta è davvero lì, a due passi. Il Girone B di Serie C recita infatti Virtus Entella 78 punti e Ternana 70: nell'ultima giornata, il prossimo 27 aprile, è previsto lo scontro diretto al Comunale di Chiavari, ma prima i Biancocelesti avranno a disposizione due match point, in casa contro l'Arezzo e a Pineto. Con una vittoria, o due pareggi, la seconda serie italiana riaprirebbe le proprie porte ai Diavoli Neri, quattro anni dopo l'ultima volta.

Un lavoro spettacolare portato avanti dal presidente Antonio Gozzi, dal direttore sportivo Matteo Superbi e dall'allenatore Fabio Gallo: nessuna fretta, tanta cura, un legame indissolubile con il territorio ligure e uno sguardo al futuro, col settore giovanile al centro del progetto. L'obiettivo è tornare a essere protagonisti nella serie cadetta, eguagliando il tredicesimo posto del 2019/2020.La Virtus Entella è la vera e propria sorpresa della stagione, superando piazze e realtà ben più attrezzate di quella di Chiavari: non solo Ternana, ma anche Pescara e Torres: merito di un andamento di enorme costanza, dopo la complicata salvezza all'ultima giornata della stagione scorsa.

Ventidue vittorie, dodici pareggi e una solo sconfitta, in casa, sette mesi fa, il 26 settembre scorso contro il Pescara, con 57 gol realizzati e appena 21 subiti, con la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato. Un'orchestra del goal, senza un vero e proprio solista: 8 i centri per Franzoni, 7 per lo spagnolo Guiu, 6 per Castelli, 5 per Bariti, Corbari e Di Mario, 4 per Casarotto. Una squadra, nel senso vero e proprio del termine.Il club, fondato nel 1914 come Entella Foot-Ball Club dal nome dall'omonimo fiume che bagna Chiavari, ha sempre avuto un florido settore giovanile, che in passato ha lanciato calciatori come Nicolò Zaniolo, Dany Mota e Francesco Zampano, e una forte vocazione solidale e territoriale della società ligure, che i può notare da progetti come "L’Entella nel Cuore", che ha portato avanti raccolte fondi importantissime e ha un rapporto strettissimo con l’Ospedale Giannina Gaslini di Genova, o l'asilo nido “I Diavoletti”, il primo in Italia sostenuto da un club di calcio e nato grazie alla collaborazione tra la Virtus Entella e Hakuna Matata, realtà con esperienza decennale nell’erogazione di servizi per l’infanzia.

Dal 2007, anno in cui Antonio Gozzi è diventato presidente dell’Entella, il club ha investito con forza e convinzione sul settore giovanile, strutturandosi e cercando di crescere sotto molteplici aspetti: "Uno su mille ce la fa, ma il nostro sguardo deve essere rivolto anche a quei 999 che non riescono a fare della propria passione un lavoro", questo è stato il motto che ha accompagnato l’attività della società negli ultimi anni. Federico Bonini, ceduto la scorsa estate al Catanzaro, l'ultimo esempio di questa politica: da difensore centrale al suo primo anno di Serie B ha già segnato 6 gol ed è il classe 2001 con il minutaggio più alto della Serie B.