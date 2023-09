Stavolta non si può, perché le 2 partite azzurre contro Macedonia del Nord e Ucraina sono importanti, decisive, perché la scelta di Mancini () ha alzato la simpatia verso il suo successore.Per non parlare poi dell’Arabia Saudita, che presumibilmente - da indifferente che ci era - avrà d’ora in poi tutto il tifo italiano contro, proprio per l’arroganza dei suoi comportamenti.come sinteticamente può essere definita la quinta sfida del 2023 fra Inter e Milan, finora di gran lunga le 2 squadre più belle del reame. Belle, a tratti bellissime, quasi perfette. Le nazionali sullo sfondo, ma il derby nell’obiettivo: viglia allungata, raddoppiata, un sabato non del villaggio ma dello scudetto in cui l’attesa sarà la cosa più bella per almeno una delle 2 squadre.Inevitabile e non è questa la sede per anticipare difetti di 2 squadre che al momento sembrano non averne, sarebbe azzardato e soprattutto presuntuoso,Attenzione, la Fiorentina resta squadra forte e rognosa, ma non quella che Italiano ha proposto contro l’Inter, per 9/11 uguale a quella che meno di 3 giorni prima aveva giocato una decisiva sfida per l’Europa.Applausi globali e comuni al mercato di entrambe le squadre, ma il Milan ha trovato il vice Giroud nell’ultimo pomeriggio di mercato, uno scarto della Fiorentina, dopo aver cambiato 4 obiettivi in 2 giorni.Un po’ come Klaassen, arrivato in volata all’Inter, al posto di Ndombelé e Maxime Lopez, 3 giocatori differenti fra loro, quando la richiesta di Inzaghi è che fossero soprattutto chili e centimetri,Qui non c’è pronostico, il campo dirà chi è più forte: meglio però che ci sia un vincitore, quale che sia. Il pareggio, magari frutto di tattiche prudenti, timori dell’avversario o chissà che altro,@GianniVisnadi