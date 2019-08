Chissà cosa passava nella testa di Christ Kouadio quando, a 15 anni, si trovava in un barcone in mezzo al Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee dopo aver lasciata la sua Costa d’Avorio. Di certo non pensava alla diagonali difensive o alla marcature preventive, come invece sta facendo in questi giorni mentre con la Primavera del Torino è in ritiro a Cantalupa per preparare la prossima stagione, la sua prima in maglia granata.



Christ Kouadio è uno dei nuovi acquisti del Toro per la propria formazione giovanile: è un terzino molto promettente, lo scorso anno giocava nel Cagliari e il ds Massimo Bava ha dovuto battere la concorrenza di Bologna e Fiorentina per riuscire ad acquistarlo. Nell’ultima stagione è stato uno dei titolari della formazione sarda ma la storia calcistica di Kouadio in Italia è iniziata grazie a quel viaggio della speranza compiuto, da solo, all’età di 15 anni, dopo aver salutato la famiglia e la sua casa in quella Costa d’Avorio che solamente pochi anni fa è stata teatro di una guerra civile. Dopo essere sbarcato sulle nostre coste, nel centro d’accoglienza in cui ha vissuto ha conosciuto Marta, la donna che è diventata la sua seconda famiglia: lo ha preso in affido, gli ha dato serenità e una casa. Kouadio ha potuto così concentrarsi sulla sua passione: a nemmeno 17 anni era già titolare nel Lanusei, in serie D, il Cagliari lo ha notato e lo ha preso per il suo settore giovanile.



Ora Kouadio, dopo che il contratto con la società sarda è scaduto, ha iniziato la nuova avventura al Torino. Toccherà al neo allenatore della Primavera granata, Marco Sesia (che ha sostituito Federico Coppitelli, andato all’Imolese) valorizza al massimo il terzino classe 2000 che, ora, passata la paura di un viaggio quasi interminabile da un continente all’altro, può sognare la serie A.