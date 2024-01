Mancini: 'Mi piacerebbe tornare alla Sampdoria. Nazionale? Sarei rimasto altri 10 anni'

Redazione CM

Roberto Mancini ha un sogno e non lo nasconde: tornare alla Sampdoria. Sono passati cinque mesi dall'addio a sorpresa alla Nazionale, oggi è il commissario tecnico dell'Arabia Saudita con la quale è impegnato in Coppa d'Asia (esordio martedì contro l'Oman ad Al-Rayyan, città del Qatar che è la nazione ospitante dell'edizione). La selezione saudita il presente, ma nei pensieri di Mancini c'è sempre quello di fare ritorno in Italia e in blucerchiato. Aa raccontarlo è lo stesso classe '64, intervenuto a 'Che Tempo Che Fa' in onda sul Nove: ha parlato di tutto, dal rapporto con il compianto Gianluca Vialli ai trascorsi con la Samp fino all'addio all'Azzurro.



VIALLI - "Insieme abbiamo vissuto anni bellissimi, eravamo giovani e ci siamo divertiti tanto. Lo sento sempre vicino a me. Un'amicizia fraterna, che va al di là di tutto. Luca aveva un carisma fortissimo, è stato importantissimo per la vittoria degli Europei".



RITORNO ALLA SAMP - "Tornare alla Sampdoria? Dal giorno in cui sono andato via è rimasto il mio sogno, quindici anni sono una vita. Mi piacerebbe tantissimo"".



L'ADDIO ALL'ITALIA - "Quando accadono cose del genere dispiace: a volte un tecnico viene mandato via, altre invece è lui a dimettersi. Mi rimprovero qualcosa per le dimissioni da ct? No. A me è dispiaciuto tantissimo perché stavo benissimo, mi trovavo bene e sarei rimasto in Nazionale altri 10 anni. Anche in Arabia Saudita mi trovo bene sebbene il lavoro sia piuttosto duro".