Berlusconi e Galliani hanno un sogno ambizioso: secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, i due vorrebbero portare in estate al Monza Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro al Milan è tornato in bilico con l'addio di Boban. Ibra in Serie B, un'ipotesi di difficile realizzazione, ma Berlusconi e Galliani tengono d'occhio e ci pensano.