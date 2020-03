L'emergenzaferma il calcio giocato e l'attesa per la definizione del nuovo progetto tecnico frena il mercato, ma ilha già chiara in mente quale sarà una delle priorità della prossima estate:, viste l'incertezza sul futuro di, la complicata conferma die le condizioni del lungodegente. A prescindere dalla svolta in panchina, conche resta il candidato numero uno, gli scout rossoneri hanno già delineato una lista di candidati da sottoporre ae al nuovo management. Nomi assolutamente futuribili, come il 2001 dello Schalke 04 Malickche si è già conquistato il soprannome di 'e l'attenzione del Liverpool, ma anche profili che, pur in linea con la politica di ringiovanimento di Elliott, sono pronti all'uso già nell'immediato.LA LISTA - A partire da Dayot, il sogno proibito del nuovo Milan. Il classe '98 delpiace alla proprietà americana e a Rangnick che lo conosce bene,stringono la presa e la valutazione da almenoè fuori dai parametri rossoneri. Sempre in Germania altri due osservati speciali: Robin, classe '96 delche piace anche ale ha confermato di avere ricevuto interessamenti dalle big, e Evan, classe '99 che nell'ultima l'ha utilizzato molto da esterno mancino ma nasce come difensore centrale, sul quale è forte anche la concorrenza di. Stuzzica e può diventare un'occasione Kristoffer: ilchiede ancora tanto per il norvegese classe '98, circa 30 milioni, ma l'agente del difensore ha chiaramente aperto all'addio in estate. Ultimo, ma non per importanza, il possibile ritorno di fiamma per Boubacar. Seguito attentamente la scorsa estate prima del rinnovo con il(fino al 2022), il 20enne potrebbe essere sacrificato in estate per questioni legate al Fair Play Finanziario: la valutazione è alta, intorno ai, ma può calare in base agli sviluppi dei prossimi mesi. E il Milan è attento per farsi trovare pronto e cogliere ogni opportunità.@Albri_Fede90