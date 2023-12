Un approfondimento de Il Sole 24 Ore sugli investimenti arabi in Italia ha come oggetto anche l'Inter:



"C’è, infine, il filone calcistico: Pif oppure veicoli governativi collegati ai club sauditi, oltre ad essersi accaparrati alcuni delle stelle internazionali per la Saudi League a suon di centinaia di milioni di dollari, hanno comprato anche il club inglese Newcastle in Premier League, ma il progetto sarebbe quello di creare un network di grandi squadre europee attive in differenti campionati. Nel recente passato proprio Pif ha infatti esaminato il dossier dell’Inter, senza tuttavia finalizzare l’operazione".