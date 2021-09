. Perché la Decima era il sogno die fa niente se sono arrivate anche l'undicesima, la dodicesima e la tredicesima, quellaresterà per sempre speciale. E riparte da lì Carlonella sua nuova esperienza nelle Merengues, lontane dai fasti dei Galacticos e della, ma comunque sempre temibili. Anche perché la qualità resta altissima. E l'Inter lo sa bene.. Parole e musica di, l'uomo in più di questo inizio di stagione delfatti in, col brasiliano classeche ha già timbrato il cartellino. In crescita costante l'ex, pronto a esplodere e a reclamare un posto nel calcio extra lusso della. Anche perché, al suo fianco, c'è Karim: l'etoile degli spagnoli sta facendo ancora meglio,E' lui il totem del nuovo corso: arrivano tanti attaccanti (tranne quest'anno), ma lì davanti gioca sempre lui. Da sempre.E Ancelotti è l'uomo giusto per lucidare e spolverare talenti in difficoltà. Infatti, per dargli meno compiti difensivi, il 4-3-3 si trasforma in un 4-4-2 in fase di non possesso, con Vinicius che arretra sulla linea dei centrocampisti con Valverde pronto ad allargarsi sulla destra. Tutto per mettere i suoi giocatori nelle condizioni ideali per esprimersi.Il centrocampo ha aggiunto un volto nome, di livello assoluto nonostante la giovane età, ai soliti noti: Eduardè arrivato poco prima del gong del mercato, e ha già fatto subito vedere di cosa è capace. Per un attacco e un centrocampo che funzionano in termini di proposta di gioco,. Via, pilastri del Madrid che fu, ora c'è, che si sta alternando tra ruolo di terzino e centrale nella linea a 4 ancelottiana, coned Eder, piùsulla destra e il giovanesulla sinistra. I numeri spiegano che la difficoltà è evidente, visto che in 4 partite sono stati subiti già 5 gol. Per vincerne 3 su 4, il Real, ha dovuto segnare quasi il triplo dei gol... Poca solidità, creatività, libertà: ecco il nuovo Real Madrid di Ancelotti.