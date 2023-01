L’età avanza, ma il fisico resta sempre lo stesso. Parliamo di, attualmente in vacanza (concordata col Milan) a Miami, che si è mostratosulle coste della nota località americana. Lo svedese, chedopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio, è apparso con una nuova pettinatura, precisamente delle treccine, e con un fisico tirato più che mai a lucido: il 41enne. Anzi, si sta preparando per rientrare: l’obiettivo è arrivare al top per gli ottavi di Champions League, precisamente perdel prossimo 14 febbraio.