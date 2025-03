Il solito Mourinho show in conferenza: domanda troppo lunga e lo Special One si addormenta

AFP via Getty Images

L’ex allenatore di Inter e Roma, attuale tecnico del Fenerbahce, al termine del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League (perso per 3-1 dalla formazione turca, nella partita di casa contro i Rangers),Nella stessa, infatti, lo Special One ha dato il via a una scena che rischia davvero di rimanere negli annali e nella memoria della sua lunga e leggendaria carriera da manager.Il fatto è avvenuto come reazione a una domanda da parte di un giornalista presente (giudicata interminabile, a quanto sembra) in cui un addetto ai lavori turco ha analizzato per circa 50 secondi la sfida a livello tattico del Fenerbahce, soffermandosi nel dettaglio sulle scelte difensive dello Special One.

. Una reazione alla Mourinho che i posteri interpreteranno se irrispettosa o meno.