: tra passato e presente dello United, tra passato e presente della Juve. Con una leggera sfumatura di futuro in bianconero. Manchester United-Juventus è anche questo, con i differenti modi di arrivare a questa supersfida. E perché no, di vivere la propria faida interno con José Mourinho.Niente glielo può intaccare, stando anche a quanto detto da CR7 ai media di tutto il mondo: si sente fortunato, si sente felice, gioca nella Juve e ha quattro figli. Si sente un modello da seguire per i giovani.Poi c'è il campo, lì continua a fare di tutto per confermarsi il numero uno al mondo. A Manchester non l'hanno dimenticato (“Ci chiedono ancora la maglia, ma non possiamo venderla per motivi di diritti”, raccontano al Megastore dell'Old Trafford), lui non dimentica lo United e annuncia che, in caso di gol, non esulterà. Basterà un sorriso.. Nonostante la Coppa del Mondo vinta in Russia con la Francia, la sua felicità calcistica sembra rimasta ferma ai tempi della Juve.. Mourinho ieri, nel suo consueto show, alla fine della fiera ha risposto comunque su tutto ma non su Pogba: tra i vari messaggi lanciati anche quelli che parlano di una lunga carriera ancora in sella allo United. Brutte notizie per Paul, se dovessero trovare riscontro.@NicolaBalice