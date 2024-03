Il sostituto di Gyokeres: interesse dello Sporting per Ioannidis

Viktor Gyokeres è uno dei giocatori più richiesti in vista dell'estate. Non solo top club europei sono interessati al bomber svedese, ultima squadra in ordine di tempo fanno sapere dalla Spagna sia l' Atletico Madrid, ma anche italiani: infatti il Milan starebbe monitorando la situazione. I costi dell'operazione sembrano però quasi proibitivi. Lo Sporting Lisbona avrebbe individuato il sostituto del bomber svedese, lo riporta A Bola.



IL NOME NUOVO- Per il possibile sostituto si starebbe infatti pensando a Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos classe 2000 che sta disputando una stagione incredibile con il club greco: 20 reti e 7 assist in 36 presenze fra tutte le competizioni. Per strappare il giocatore alla squadra greca serviranno circa 20 milioni di euro, la stessa che più o meno aveva speso lo Sporting per acquistare Gyokeres dal Coventry City (21 milioni per l'esattezza). Il contratto del bomber greco ( 2 reti in 9 presenze in nazionale maggiore) ha un contratto in scadenza nel 2027.