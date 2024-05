Il St. Pauli torna in Bundesliga: attivismo e brand, quando un quartiere diventa culto

Dopo l'Holstein Kiel ieri , oggi è stata la volta del: la2024/25 ha così le sue due promosse direttamente. Se però per le Cicogne del Nord sarà la prima volta in assoluto, il nome St. Pauli, matematicamente promosso dopo il successo per 3-1 sull'Osnabruck, suonerà non del tutto estraneo a chi mastica un minimo di Bundes.Sankt Pauli è letteralmente u, quello con più vita notturna e intrattenimento. Dunque il fatto di aver fatto meglio in campionato proprio del glorioso HSV, quarto, è motivo di grande soddisfazione. L'ultima stagione in Bundesliga dei Kietzkicker, "calciatori di sobborgo", è datata 2010-2011, quindi più di 10 anni di Zweite, alti e bassi. Senza mai perdere la propria identità e la propria storia, fatte di orgoglio e

nata negli anni ’80, quando il club è stato il primo a vietare l’ingresso allo stadio ai gruppi di estrema destra., recita un famoso striscione appeso per anni allo stadio Millerntor, mentre un altro- Rispettando la regola del 50%+1 e mantenendo l'assemblea dei tifosi al comando del club, il St. Pauli ha fatto un passo ulteriore verso la distinzione: "La differenza principale con il calcio italiano sta nella, quindi delle persone, nella vita dell’associazione, nel sistema tedesco. A non essere socialmente utile e neanche economicamente giusto è quello che accade in Italia, dove per il ‘dio denaro’ si permette ad una SpA di fallire impunemente, per poi permettere ad un’altra SpA di ripetere lo stesso scempio sotto un altro nome, magari cambiandolo leggermente, lasciando creditori e lavoratori assolutamente sul lastrico", ha spiegato qualche anno fa al Mitte Massimo, che segue la squadra dall'Italia con una testata dedicata, Tuttostpauli, dopo esserne stato anche dirigente in passato. "Per questo il St. Pauli resta un’associazione che sviluppacostruendo una casa per tutti, senza lasciare nessuno fuori dalla porta”.

- In qualunque store tematico in Germania, da Monaco a Berlino, si può trovare un angolo dedicato al St. Pauli. Maglie, felpe, spille, adesivi. Anche star della musica mondiale come Sting o come Tom Morello hanno indossato le loro maglie. Il simbolo non ufficiale è lail teschio con le ossa incrociate dei pirati, e addirittura le maglie vengono realizzate daOltre alla promozione, Jacksone compagni possono vincere il campionato dato che hanno sorpassato il Kiel in testa alla classifica. L'australiano, capitano con la fascia arcobaleno della comunità LGBTQ+, dovrà guidare la difesa del primato solamente per l'ultima giornata, poi la festa sarà completa. A disposizione del tecnico Fabianpochi nomi noti, a parte forse la punta Johannes, ex Werder Brema, ma questo non è importante ai fini del risultato. Il St. Pauli, fra tutte, è la squadra che lo sa meglio.