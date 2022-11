Con la permanenza di Hazard al Real Madrid che si fa sempre più complicata, si aprono possibilità di mercato per il giocatore belga, ai margini del progetto di Ancelotti. Come riporta AS, si starebbe intensificando il legame con il Boca Juniors, in particolare con i tifosi, che chiedono a gran voce l'acquisto di Eden. Non è infatti passata inosservata agli occhi dei sostenitori l'ammirazione che il giocatore belga nutre nei confronti di Juan Roman Riquelme, attuale vicepresidente del Boca. Nasce dunque l'idea Hazard, che rappresenterebbe un'importante acquisto, non solo per il Boca Juniors, ma per il calcio Sudamericano in generale. Impazza l'hashtag #HazardABoca.