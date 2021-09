Il tabaccaio di Napoli colto da un raptus di scippo al cubo, niente meno che un tagliando Gratta e Vinci vincente 500 mila euro. E la pensionata che si narra prima lo avesse in mano quel tagliando, prima di esporlo alla vista e alle mani del tabaccaio. E il leghista, mica qualsiasi ma parlamentare, che a detta di Alessandro Zan (omonima proposta di legge) sostiene abbia a Mykonos (dove altrimenti?) baciato un uomo.Commedia all'italiana, quasi neorealismo. Sembrano quelle delle cronache quasi sceneggiature, ma non è né cinema né fiction. Cosa è successo in quella tabaccheria di Napoli? Una riedizione involgarita deldi Eduardo De Filippo? O una prepotenza, una guapparia, seppur di cartone? Il tabaccaio dalla tabaccheria fuggito via di corsa e ripescato dalla polizia all'aeroporto sembra una figura dell'immaginario grottesco dei. Dice il tabaccaio che lui il tagliando non ce l'ha e che, anzi, è stata la pensionata a rubarglielo. Quindi è scappato per inseguirla, scappato però nelle direzione sbagliata e dove andava, a denunciare il furto a polizia straniera perché di quella italiana non si fidava? E per strada, da Napoli a Fiumicino, si è fermato in una banca di Latina dove ha messo il tagliando mezzo milione al sicuro dalla pensionata? La pensionata, narrata in odor di ludopatia.. Sarà tutto un trucco, dello Stato ovviamente, per non pagare? Qualcuno dirà anche questo. Il tabaccaio dirà: tengo famiglia, è stato un raptus? Iss e ess finiranno in Tribunale, con rispettiva dovizia di avvocati.O malamente di giornata secondo Alessandro Zan è mister X gay onorevole leghista che predicherebbe etero e razzolerebbe gay. Zan ha scritto un libro e nel libro racconta (La Repubblica pubblica) e svolge la sua tesi-equazione-proporzione. Zan calcola: in Parlamento siamo 945 e gay o lesbiche dichiarati solo 4. Statisticamente impossibile argomenta Zan che ne deduce: molti si nascondono. A riprova Zan riporta del parlamentare leghiSta gay che a Mykonos si baciava con un uomo. Chi è Mister X gay onorevole della Lega. Zan non dice. L'ha visto con i suoi occhi o gli è stato riferito? Anche su questo suspence. Come che sia, se davvero è, Zan non si accorge che non è Il Vizietto con Ugo Tognazzi ma il Parlamento, costruisce una storia da Vacanze a Mykonos. E percorre e indica la via gossip alla legislazione proteggi gay.