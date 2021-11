Il Trabzonspor è sulle traccie di Cristian Tello per portarlo in Turchia già a gennaio. Come riporta Sport, il club turco ha offerto 1,5 milioni di euro per l'ex Barcellona e Fiorentina ma il Betis, proprietaria del cartellino, ne chiede 2 e mezzo. La distanza non sembra incolmabile e l'esterno spagnolo potrebbe andare in Turchia per rilanciare la sua carriera.