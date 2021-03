Con lui in campo in Serie A, il Milan ha perso una sola partita, contro lo Spezia, in una delle peggiori partite da gennaio 2020, quando i rossoneri hanno ripreso a correre e vincere. Le altre, in questa stagione, sono finite con 8 vittorie e 3 pareggi. E non è un caso. Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è rientrato ieri, nella ripresa della sfida contro la Fiorentina, e ha fatto vedere, seppure non al top, quanto sia importante per questa squadra.



INVESTITURA DI PIOLI - "​Senza nulla togliere a Tonali o Meité, ha caratteristiche che si sposano perfettamente con il nostro modo di giocare. Siamo felici del suo ritorno, ora risponderà alla chiamata dell'Algeria ma giocherà solo una partita e credo che gli farà bene" le parole di Stefano Pioli al termine del match. Controcorrente, il mister rossonero, che vede negli impegni internazionali la possibilità di far mettere minuti a chi, di minuti, ne ha saltati tanti in stagione a causa degli infortuni.



IL FUTURO - Sotto contratto sino al 2024, il centrocampista ex Arsenal ed Empoli ha una clausola da 50 milioni di euro che scatterà in estate. Visti i tempi che tirano, difficilmente qualcuno si presenterà a investire una cifra tale, ma comunque la dirigenza rossonera parlerà con l'entourage del calciatore per evitare brutte sorprese. Perché Bennacer è troppo importante per questo Milan.