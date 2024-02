Il Taranto va a giocare a…Teramo, per due anni a 500 km. Tifoso di 84 anni piange disperato: 'Da lassù vi maledirò'

Il Taranto potrebbe giocare due anni lontano dal proprio stadio, andando a Teramo (452 km). La reazione di Carmine, tifoso rossoblu, 84 anni.



Il calcio non è solo un gioco.



Video: Antenna Sud. pic.twitter.com/kVc152AMbu — Matteo Occhiuto (@teoocchiuto) February 15, 2024

Il Taranto si trasferisce a Teramo. No, non è uno scherzo e nemmeno una trovata pubblicitaria: il club pugliese, che milita nel Girone C di Serie C e sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative, con il quinto posto e la piena zona playoff agli ordini del mitico Eziolino Capuano che suscita nei tifosi la speranza di poter addirittura salire di categoria. Il problema, per i tifosi del Delfino ionico, è che dalla prossima stagione rischiano di doversi sobbarcare una trasferta di ben 500 chilometri per assistere dal vivo alle partite casalinghe dei loro beniamini, per i prossimi due anni.In queste ore è diventato virale in tutta Italia l’accorato appello di Carmine, 84enne grandissimo tifoso dei rossoblù. Intervistato da Antenna Sud, è scoppiato in un pianto disperato: “Mi rivolgo ai signori politici, per favore. Sono 75 anni che vengo allo stadio continuamente, ho biglietti e abbonamenti, ho diritto di vedermi la mia partita qui a Taranto. Io non posso mancare quello che mi resta da vivere, perché dovete togliermi il gusto di vedere il mio Taranto, il mio colore, datevi da fare, se no vi maledirò per l’eternità quando sarò lassù. “Posso mettere anche io 100 euro al mese per lo stadio, per lo stadio ma mi devono dare la possibilità di vedere la partita“.La vicenda, incredibile anche solo a scriversi, riguarda la sempre più concreta possibilità per il Taranto di dover disputare le partite casalinghe della prossima stagione allo stadio di Teramo, città in Abruzzo a circa 500 chilometri di distanza, preso lo stadio Gaetano Bonolis, per il caso che riguarda lo stadio Iacovone, che dovrebbe subire dei lavori di ristrutturazione completa, situazione che ha creato grande dibattito in città.L'impianto sportivo subirà dei lavori di ristrutturazione e adeguamento, che termineranno nel 2026, in vista dei XX Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nella città pugliese dal 13 al 22 giugno del 2026. Su questa vicenda si è espresso anche il presidente del Taranto, Massimo Giove: "Sono deluso e mortificato. Parlo ormai da anni di questo problema, dialogando con il ministro Abodi, con Malagò e con Gravina. Tuttavia, altri avrebbero dovuto pensare in precedenza a questa situazione, ma non è stato fatto e i tempi stringono. I lavori allo Iacovone coinvolgeranno quattro settori in contemporanea, rendendolo inagibile per gare e allenamenti. "Abbiamo raggiunto un’intesa di massima con Teramo e a fine anno valuteremo insieme a mister Capuano la possibilità di utilizzare un centro sportivo lì vicino. Inoltre, lo stadio di Teramo è omologato anche per la Serie B. Così tanti chilometri di distanza significherebbe perdere sponsorizzazioni e incassi, ma dobbiamo preservare il calcio tarantino.@AleDigio89