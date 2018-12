Spazzati via anche gli ultimi dubbi: River Plate-Boca Juniors, finale di ritorno della Copa Libertadores, si giocherà ufficialmente domani sera, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il Tribunale amministrativo dello sport di Losanna, infatti, ha respinto oggi il ricorso presentato dal Boca contro la decisione della Conmebol di far disputare il Superclasico nella capitale spagnola.



LE RICHIESTE DEL BOCA - Gli Xeneizes chiedevano che la partita non si giocasse e l'assegnazione a tavolino del titolo di campione, visti i disordini e l'aggressione subita all'esterno dal Monumental due settimane fa.