Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, il tecnico portoghese del Palmeiras Abel Ferreira avrebbe ricevuto un'offerta irrinunciabile, e avrebbe già deciso di accettarla. La proposta è arrivata dall'Al-Sadd, squadra qatariota guidata in passato da Xavi che ha deciso di rompere gli indugi per evitare che Ferreira si lasci sedurre da altre offerte.