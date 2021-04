Da oggi nello spogliatoio delalc’è un artefatto in più, custodito come una preziosa reliquia. Non è un trofeo, né l’immagine di una vittoria, non è neppure una maglia di chi ha fatto la storia della società granata;che, con semplici parole, ha raccontato cos’è il Toro, il suo Toro, che ha potuto vivere in prima persona allo stadio, prima che a causa del Covid gli impianti venissero chiusi. Quelle tre pagine scritte a mano sono finite nelle mani di Davide Nicola che, questa mattina, ha deciso di leggerle ai suoi giocatori e di appenderle proprio all’interno dello spogliatoio.“Caro Luca,: ci hanno emozionato e ne faremo tesoro ogni qualvolta scenderemo in campo” ha scritto Davide Nicola sul suo profilo Facebook condividendo le foto del tema. “. Con impegno, determinazione ed entusiasmo lavoriamo ogni giorno per rendere onore ai colori Granata: il nostro più grande desiderio è quello di essere all’altezza dei sogni e delle aspettative di tifosi come te.Un abbraccio a te, ai tuoi compagni di scuola ed alla tua famiglia. Non smettere mai di sognare” ha poi proseguito l’allenatore granata."E' una normalissima domenica, il sole è alto nel cielo, niente stress... ma non è così per tutti. Si iniziano a sentire della urla, una massa di più di diecimila persone che arrivano da direzioni diverse, ma si incontrano tutte nello stesso punto, un colore le contraddistingue:Cappelli, magliette, sciarpe...” si legge all’inizio del tema. E poi ancora: "I giocatori escono dal campo, gli spettatori se ne vanno lasciando tutti quei posti vuoti. Proprio in quel deserto tu chiudi gli occhi e ti sembra di sentire quelle urla, ti rivedere tutta quella gente.". Parole che riportano il calcio alla sua essenza, alla passione che muove fin da piccoli chi lo pratica e chi lo segue. E chissà che anche queste parole non possano aiutare il Torino a raggiungere la salvezza.