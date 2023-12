Niccolòun gol da lacrime. Parole rotte dall'emozione a fine partita. E' stato lui a chiudere il match con loe a confermare la dote di Mourinho nel lanciare giovani da quando è a Roma. E' il tredicesimo Probabilmente il talento più cristallino che la Primavera di Federico Guidi ha tirato fuori lo scorso anno. A Trigoria se ne sono accorti da tempo, da quando Niccolò aveva 9 anni e andava in quarta elementare. Da quel giorno gioca con la maglia della Roma.. Col tennis è durato poco passando subito al calcio. Lui nato e cresciuto nel quartiere Palocco, a pochi passi da Trigoria. Ama poco i social, ancor meno le uscite. Adora il calcio.Lo scorso 1° dicembre ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla squadra del cuore fino al 2026. Igrazie alla rete di scouting che copre tutto il territorio della Capitale. In giallorosso fin dai pulcini, il rendimento di Pisilli si è notevolmente alzato nelle ultime due stagioni.prima di lasciare la panchina, lo ha lanciato in Primavera strappandolo all’under 18 di Scurto, dopo che l’anno precedente aveva anche vinto lo scudetto under 17 (gol decisivo in semifinale). Con lo storico allenatore giallorosso gioca sei partite prima di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box fino a fine stagione.Da quest'anno è praticamente ospite fisso nelle convocazioni. Mancava la prima gioia, è arrivata stasera. E non sarò la prima.Centrocampista o meglio, mezzala, ma nella più classica delle interpretazioni eRientra stabilmente nelle convocazioni di Bollini con l’under 19 Azzurra e la caratteristica che salta subito all’occhio è la capacità di leggere il gioco in entrambe le fasi.che ha fatto il giro del mondo (letteralmente). Nel match contro i rossoneri è lui a far partire l’azione allargando sulla sinistra, prima di ricevere nuovamente il pallone e superare con un tunnel il diretto avversario. Qui la sua intelligenza tattica: lascia il pallone ad un compagno che imbuca per la sponda di tacco dell'attaccante sulla quale arriva sempre lui, con il tempo giusto, al limite dell’area. Destro di prima intenzione all'angolino e gol del 2-0.