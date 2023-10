Momenti di tensione in Grecia, dove il derby tra Olympiakos e Panathinaikos è stato interrotto all'inizio del secondo tempo sul risultato di 1-1 per petardo che lanciato dalle tribune ha colpito lo spagnolo del Panathinaikos Juankar mentre si stava riscaldando a bordo campo prima di entrare. Il giocatore si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso dallo staff medico prima di essere messo su una barella e portato in ospedale. Così l'arbitro italiano Fabio Maresca ha deciso di sospendere la gara.



LA PARTITA - La partita è stata fermata sull'1-1 per i gol di Vagiannidis - un passato nelle giovanili dell'Inter - che l'ha sbloccata poco prima della mezz'ora, e l'ex Roma Mady Camara che aveva pareggiato all'inizio della ripresa. Non solo Maresca, in campo c'era un altro italiano: il portiere titolare del Panathinaikos infatti è Alberto Brignoli, ex Benevento, Juventus, Palermo, Sampdoria e Perugia; tra i giocatori passati in Serie A c'erano anche Retsos (Olympiakos, ex Verona) e Djuricic (Panathinaikos, ex Benevento e Sassuolo).