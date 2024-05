Il testo dell'inno dell'Albania agli Europei 2024

, che è stato anche collaboratore di Mancini nell'Inter dal 2014 al 2016. La prima gara degli Azzurri metterà alcuni giocatori di fronte a compagni di squadra nei club, le convocazioni dell'Albania non sono ancora uscite ma probabilmente ci saranno calciatori che conosciamo bene perché giocano o hanno giocato in Serie A:

- Un vero e proprio gruppo di "italiani" che potrebbero scendere subito in campo contro la nazionale di Spalletti. Prima del fischio d'inizio ci sarà il momento degli inni nazionali, quello albanese ha una storia particolare: il testo fu pubblicato per la prima volta sotto forma di poesia nel 1912, in un giornale albanese edito in Bulgaria; in seguito è stato ripubblicato una seconda volta in una raccolta di poesie edita a Bucarest.durante la proclamazione dell'indipendenza dell'Albania nel 1912.

Intorno alla bandiera congiunticon un comune desiderio e scopo,tutti ad essa giurandodi combattere per la nostra salvezza.Dalla guerra si allontanaSolo chi è nato traditoreChi è uomo non ha timore,ma muore, muore come un martire.Le armi terremo nelle nostre maniPer proteggere la patria in ogni angolo,I nostri diritti non li dividiamo,I nemici qui non hanno posto.Perché Dio stesso ha affermato,Che le nazioni svaniscono sulla terra,Ma l'Albania continuerà a vivere,Poiché è per lei, per lei che lottiamo.

O bandiera, bandiera, simbolo sacro,su di te giuriamo quiper l'Albania, la patria cara,per l'onore e la gloria tua.Uomo coraggioso si chiama e si onoradella patria chi è il mattatore.Per sempre egli sarà ricordatosopra, e sotto la terra come un santo.