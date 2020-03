La Lazio è seconda, ad un solo punto dalla Juventus, in lotta per lo Scudetto. Ma non solo, è sta anche, da tempo, lottando per vie legali per ottenere lo Scudetto del 1915. Fioccano i parallelismi tra i due anni, addirittura in Inghilterra ne parla il The Guardian: "Ci sono molti sostenitori della Lazio, tuttavia, che condividono almeno una parte del ragionamento di Diaconale. La squadra di Inzaghi ha giocato brillantemente in questa stagione, preparandosi ad affrontare la propria lotta scudetto più avvincente a partire dal 2001. Non serve inoltrarsi in teorie del complotto per comprendere la frustrazione dei tifosi nel vedere che, per la seconda volta nella storia della Lazio,- Il paragone regge, ma ci sono alcune imprecisioni nel pezzo del tabloid inglese, come spiega l'avv. Mignogna, che si sta occupando dello Scudetto del 1915 attivamente: " In realtà la Federazione Italiana, tra il 1919 ed il 1921, si limitò ad attribuire al Genoa il titolo di Campione Settentrionale, non quello di Campione Nazionale, e infatti nell’Annuario Ufficiale del Calcio Italiano edito nel 1928 il Campionato Nazionale 1914/15 risultava ancora “sospeso”. A questo c’è da aggiungere che se “La Gazzetta dello Sport” era l’organo ufficiale della F.I.G.C per l’Italia Settentrionale, noi abbiamo scoperto che “L’Italia Sportiva” ne era l’organo ufficiale per l’Italia Centro-Meridionale. Ebbene, proprio su tale ultimo quotidiano (cessato nel 1923) ad ottobre del 1920, a differenza di quanto riportato nel Vostro articolo, si dice “nero su bianco” che la Lazio 1914/15 fu Campione Centro-Meridionale e, pertanto, unico club realmente qualificato all’indisputata Finale Nazionale 1914/15 (sospesa dalla guerra)".