Taxista romano viendo el partido de la Roma a 110 km/h. Y acaban de empatarle. Benvenuti a casa pic.twitter.com/9X8URITvn0 — Daniel Verdú (@DaniVerdu) 1 dicembre 2019

Un amore a 110 all’ora. L’amore è quello per la Roma, la velocità invece è quella del tassista tifoso intento a guardare il match del Bentegodi durante il servizio sulle strade della Capitale.e corrispondente dalla Capitale e dal Vaticano per il giornale spagnolo El Pais. “. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa”, questo il commento via Twitter di Verdù, con tanto di foto a immortalare la scena.