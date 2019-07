La Juventus e Paul Pogba, un sogno tutt'altro che infranto. Perché il club bianconero continua a pensare che il centrocampista francese possa essere il perfetto rinforzo per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri e, soprattutto, perché lo stesso giocatore ha già fatto capire a chiare lettere di voler lasciare il Manchester United. E le parole di Raiola di qualche giorno fa hanno spalancato le porte alla corsa della Juventus, che dovrà superare un rivale temibile come il Real Madrid.



L'OFFERTA - Stando a quanto riportato dal Times, i bianconeri sono pronti all'affondo decisivo e stanno per presentare un'offerta da oltre 130 milioni di euro per convincere i Red Devils a cedere il giocatore. Una cifra che potrebbe far barcollare il Manchester United, fisso da tempo sulla valutazione di 150 milioni fatta ad inizio mercato. La Juve però proverà ad avvicinarsi non poco alla richiesta del club inglese, che dovrà fare anche i conti con la volontà del giocatore, pronto a spingere per tornare a Torino. Lavori in corso, con il ritorno di Paul Pogba che da mero sogno di mercato si sta trasformando sempre di più in una vera e propria trattativa.