Olimpiadi sì, Olimpiadi no, la decisione non è stata ancora presa. Serviranno ancora settimane per arrivare una scelta definitiva, ma a oggi, complice la situazione pandemica mondiale, è difficile pensare che possa svolgersi tutto come da copione. Un timore che hanno in Giappone che sta pensando seriamente di annullare i Giochi in programma quest'anno dal 23 luglio all'8 agosto. Secondo quanto scrive il Times ​citando una fonte della maggioranza di governo giapponese, il governo di Tokyo sarebbe al lavoro per una exit strategy che non precluda al Paese di ospitare i Giochi in futuro, tenendo conto che le edizioni 2024 e 2028 sono già state assegnate a Parigi e Los Angeles. L'obiettivo è ricandidarsi per la prima edizione disponibile, quella del 2032.



Ma poche ore dopo l'uscita della notizia arriva la smentita del governo giapponese: "Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell'articolo. Rimaniamo determinati a fare quanto è in nostro potere e di andare avanti con l'organizzazione dei Giochi", ha continuato Sakai. Nella stessa giornata, durante la sessione parlamentare il premier Yoshihide Suga ha detto che il governo sta considerando speciali misure anti-Covid per ospitare le Olimpiadi con un livello affidabile di sicurezza. Ieri, in una intervista all'agenzia Kyodo, il presidente del comitato olimpico Thomas Bach aveva assicurato che i Giochi si faranno e non esiste al momento un piano B, non escludendo però di pensare a una riduzione del numero degli spettatori.