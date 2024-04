Il tirocinio con Pasqual, il primo assist in Serie A: Inter-Empoli, Dimarco ancora contro il suo passato

C’era una volta Federico Dimarco al’Empoli. Questa sera il laterale mancino dell’Inter sfiderà il club toscano e quella maglia azzurra che ha indossato nella stagione 2016/2017. Sono passati quasi otto anni da quando Dimarco si trasferì in Toscana, dopo la stagione in Serie B con l’Ascoli, per continuare il percorso di crescita.“Il posto migliore per crescere”. L’Ascoli, in Serie B, come prima esperienza lontano da Milano e dall’Inter. L’Empoli nel destino, prima dell’esperienza al Sion, in Svizzera, al Parma e al Verona, fino al ritorno in nerazzurro. Quei colori che ha sempre tifato ed amato, prima di diventare un pilastro dell’Inter.

All’Empoli, Federico Dimarco è cresciuto all’ombra di Manuel Pasqual, arrivato in azzurro dopo l’addio alla Fiorentina, di cui era capitano. Un’annata in cui il calciatore dell’Inter riesce a ritagliarsi il suo spazio, nonostante una stagione complicata, culminata con la retrocessione: 13 presenze, di cui una in Coppa Italia, e 766 minuti in totale in campo.Per Federico Dimarco l’esperienza in Toscana è stata fondamentale. Giovanni Martusciello, allora tecnico dell’Empoli, lo schiera titolare ben sette volte, tra cui quella sfida contro l’Atalanta in cui la Serie A scopri per la prima volta il suo mancino: cross per Mchedlize e gol.

Nonostante il passato e l’esperienza memorabile in Toscana, Federico Dimarco ha già fatto male all’Empoli ben due volte in precedenza, tra cui la rete realizzata al Castellani all’andata, con una sinistro all’incrocio dei pali. Quella di stasera a San Siro sarà, dunque, una gara speciale per il laterale dell’Inter, che però non si è mai lasciato sopraffare dalle emozioni.