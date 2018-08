Il Torino ha deciso di abbandonare la pista che porta ad Alberto Grassi del Napoli. Il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno deciso di non formulare alcuna offerta per il centrocampista partenopeo, nonostante i sondaggi formulati nelle scorse settimane.



Il motivo per cui in casa Torino si è deciso di non portare avanti la trattativa per Grassi è che quella per Rade Krunic dell'Empoli è ormai arrivata alla conclusione. La società granata sta per portare a termine l'acquisto del centrocampista bosniaco, prima di ufficializzare l'acquisto del giocatore il Torino aspetta che Afriyie Acquah trovi l'accordo per il suo passaggio al club toscano.