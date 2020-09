Il Torino sta provando ad accelerare per portare Lucas Torreira alla corte di Marco Giampaolo. La società granata ha rotto gli indugi decidendo di puntare proprio sull'uruguaiano per dare qualità al centrocampo: secondo quanto riportato da alcuni medi inglesi, il dt Davide Vagnati avrebbe presentato all'Arsenal un'offerta da 24 milioni di euro per il giocatore.



Torreira tornerebbe volentieri a giocare in Italia soprattutto agli ordini di Marco Giampaolo, suo allenatore ai tempi della Sampdoria.