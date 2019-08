Archiviato il secondo turno preliminare di Europa League, con il doppio largo successo contro il Debrecen, in casa Torino ora si pensa al mercato. Le priorità per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri sono due: un attaccante esterno e un terzino sinistro. Per quanto riguardo quest'ultimo, l'obiettivo numero uno è ora Mohamed Fares della Spal.



Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava hanno in programma nuovi contatti con i dirigenti della Spal per cercare di arrivare a un accordo per l'esterno, sinistro. Nella trattativa potrebbe entrare anche Kevin Bonifazi, difensore che piace molto alla società biancazzurra.